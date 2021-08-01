هل يشارك وفد سعودي بتنصيب رئيسي؟ الخارجية الإيرانية تجيب

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الأحد، أن عشرات الوفود الدولية ستشارك في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي.

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وقال خطيب زاده في مؤتمر صحفي، إن "عشرات الوفود الدولية سوف تشارك في مراسم أداء القسم الرئاسي للرئيس الإيراني الجديد، من بينهم الرئيس العراقي برهم صالح".

وحول مشاركة وفد سعودي في المراسم، قال خطيب زاده: "لم أسمع أي تفاصيل بشأن مشاركة وفد من السعودية، ولا أستطيع تأييد ذلك حتى اللحظة".

ومن المقرر أن تقام مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب، إبراهيم رئيسي يوم الخميس المقبل في الخامس من أغسطس الجاري، بحضور 70 شخصية أجنبية.

وقال عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان الإيراني، علي رضا سليمي، إن "70 شخصية أجنبية أعلنت استعدادها للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية لغاية الآن وأن العدد يتزايد سريعا"، معتبرا أن "حضور هذا العدد في مراسم أداء اليمين منقطع النظير".

وأضاف أن "النقطة اللافتة هي أن هناك دولا كانت علاقاتنا معها فاترة خلال الفترة الماضية، أعلنت استعدادها للمشاركة في هذه المراسم".

المصدر: RT

أحمد حبيبي- طهران