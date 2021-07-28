إيران..تحديد موعد أداء رئيسي لليمين الدستورية وأكثر من 70 شخصية أجنبية ستشارك في هذه المراسم

أكد عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان الإيراني، علي رضا سليمي، أنه "لغاية الآن أعلن 70 شخصية أجنبية استعدادهم للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب، إبراهيم رئيسي".

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وفي إشارة إلى اجتماع البرلمان المغلق قال علي رضا سليمي لوكالة "فارس": "اجتماع اليوم تناول موضوع مراسم أداء اليمين للرئيس المنتخب، وتم إجراء التنسيقات اللازمة".

وأشار إلى أن "70 شخصية أجنبية أعلنت استعدادها للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية لغاية الآن وأن العدد يتزايد سريعا"، معتبرا أن "حضور هذا العدد في مراسم أداء اليمين منقطع النظير".

وأكمل: "النقطة اللافتة هي أن هنالك دولا كانت علاقاتنا معها فاترة خلال الفترة الماضية، أعلنت استعدادها للمشاركة في هذه المراسم".

وأوضح البرلماني الإيراني إلى أن الجلسة سوف تعقد في تمام الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي (12:30 بتوقيت غرينيتش) من يوم الخميس 5 أغسطس القادم، في البرلمان، لافتا إلى أن الحفل الرسمي سوف يشهد حضور عدد محدود من الضيوف مراعاة للتعليمات المتعلقة بتفشي كورونا، وأنه تم إرسال دعوة رسمية لأكثر من 50 دولة.

هذا ومن المقرر أن يقدم رئيسي تشكيلته الوزارية إلى البرلمان بنفس اليوم.

المصدر: "فارس" + RT