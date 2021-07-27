إيران تكشف الستار عن "اتفاق شامل مع سوريا"

كشف رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، عن "اتفاق شامل للتعاون بين إيران وسوريا" تجري صياغته حاليا.

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وذكر قاليباف، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة صباغ، لدى وصوله دمشق عصر الثلاثاء، حسبما نقلته وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، أن اتفاقا شاملا للتعاون بين إيران وسوريا تتم صياغته حاليا، متطلعا إلى المصادقة عليه لدى برلماني البلدين وتنفيذه، بما يتيح للتجار ورجال الأعمال الإيرانيين والسوريين فرص الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري وإعادة إعمار سوريا.

وهنأ رئيس البرلمان الإيراني سوريا بإجراء الانتخابات الرئاسية "الناجحة" و"انتصار الشعب السوري في تقرير مصير بلاده بنفسه"، قائلا: "لا شك في أن الجميع في جبهة المقاومة سعداء بهذا الإنجاز".

وفي سياق متصل قال قاليباف، حسب الوكالة، إن "الأمريكيين عمدوا إلى إثارة الفوضى وشن الحرب الإرهابية ضد سوريا، لكن اليوم وبعد فشل المخطط الإرهابي فقد حان وقت إعادة الإعمار وتفعيل الحركة الاقتصادية في سوريا".

الى ذلك، اعتبر رئيس البرلمان السوري أن العلاقات بين طهران ودمشق وطيدة ومتجذرة ومتجددة على الدوام.

وأكد صباغ، خلال تصريحاته الصحفية لدى وصول قاليباف مطار دمشق، وفقا لوكالة "سانا" السورية، أن "النصر سيكون حليف البلدين الصديقين بفضل قوة شعبيهما وإيمانهما المطلق بحقهما في الحرية والكرامة وتقرير المستقبل دون تدخل من أحد، وفي ظل القيادة الحكيمة لكلا البلدين".

ومن المتوقع أن تستمر زيارة قاليباف إلى سوريا 4 أيام حيث سيلتقي كبار مسؤولين للبلاد بينهم الرئيس، بشار الأسد.

المصدر: "إرنا" + وكالات