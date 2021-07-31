جورجيا: مستعدون لتقديم كافة أشكال المساعدة لتركيا في مكافحة الحرائق

أعلن رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي أن بلاده مستعدة لتقديم كافة أشكال المساعدة لتركيا في مكافحة حرائق الغابات التي تجتاحها.

وقال غاريباشفيلي: "نتابع عن كثب أخبار حرائق الغابات واسعة النطاق في المناطق الجنوبية لصديقتنا وشريكتنا الاستراتيجية تركيا".

وأكد أن جورجيا تتضامن مع تركيا في هذه اللحظات الصعبة، معربا عن تعازيه للسلطات التركية حيال الضحايا والخسائر الناجمة عن الحرائق.

وأضاف: "باسم الحكومة الجورجية، أنا مستعد لتقديم جميع أشكال المساعدة للجارة تركيا".

واندلعت حرائق غابات في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا بينها أنطاليا، وأضنة، وموغلا، ومرسين، وعثمانية، التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان "مناطق منكوبة".

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق إلى 6 وفيات ومئات الإصابات حتى عصر السبت، فيما تمكنت فرق الإطفاء من إخماد معظم الحرائق.

المصدر: "الأناضول"