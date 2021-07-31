دمرداش يحمل حكومة أردوغان مسؤولية حرائق الغابات

حمل الرئيس السابق لـ"حزب الشعوب الديمقراطي" التركي المعارض المؤيد للأكراد صلاح الدين دمرداش حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، المسؤولية عن حرائق الغابات التي تشهدها البلاد حاليا.

وندد دمرداش المعتقل حاليا في سجن أدرنة بتعامل الحكومة الذي وصفه بالفاشل مع الحرائق وعدم استعدادها لمثل هذه الحرائق المتكررة كل عام.

وأكد أن السبب وراء خطورة عواقب الكوارث الطبيعية هو الكارثة السياسية في تركيا.

وكتب على "تويتر": "أحر التعازي لكل من وقع ضحية كارثة الحريق.. كل الغابات المشتعلة من الشرق إلى الغرب تضيء مستقبل المجتمع وجميع الكائنات الحية.. رحم الله من فقدوا أرواحهم في الكوارث وأعبر عن تعازي لذويهم".

وأضاف: "يظهر الوضع أن الوقت قد حان لجعل أزمة المناخ واحدة من أجندة تركيا الرئيسية".

وقال: "لا يمكن تقديم أي عذر لعدم استعداد الحكومة وعدم كفاءتها.. السبب وراء خطورة عواقب الكوارث الطبيعية هو الكارثة السياسية في تركيا".

واندلعت حرائق في ولاية أنطاليا جنوب غرب تركيا لا تزال مستمرة منذ الأربعاء الماضي وأسفرت حتى الآن على 4 قتلى و122 إصابة، 58 منها بالمستشفيات.

المصدر: "زمان التركية"