بوتين يؤكد لأردوغان مواصلة المساعدة الروسية في إخماد حرائق تركيا

أفاد الكرملين اليوم السبت بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع نظيره التركي رجيب طيب أردوغان الوضع حول حرائق الغابات التي اجتاحت تركيا في الأيام الأخيرة.

وقال الكرملين في بيان له: "في 31 يوليو، جرت مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان، حيث بحث الطرفان حالة الطوارئ الناجمة عن حرائق الغابات في المناطق الجنوبية من تركيا، وشددا على أهمية التعاون بين البلدين في مكافحة هذه الكارثة الطبيعية".

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وأضاف البيان أن بوتين أكد استمرار روسيا في "تقديم المساعدة الشاملة لتركيا في إطفاء الحرائق"، فيما عبر أردوغان عن شكره للدعم الكبير الذي تقدمه روسيا.

وأعلن أردوغان اليوم السبت عددا من المحافظات التركية المتضررة من الحرائق "مناطق منكوبة".

وفي وقت سابق ذكرت السفارة الروسية في أنقرة أن 3 طائرات إطفاء برمائية روسية من طراز "Be-200" تشارك في جهود إخماد حرائق الغابات في جنوب تركيا.

المصدر: وكالات