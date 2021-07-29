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الطيران الروسي يساهم بإخماد حرائق تركيا (فيديو وصور)

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الطيران الروسي يساهم بإخماد حرائق تركيا (فيديو وصور)
Sputnik
طائرة برمائية روسية من طراز"Be-200" (صورة أرشيفية)
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أفادت السفارة الروسية في أنقرة بأن طائرات إطفاء روسية من طراز "Be-200" تشارك في جهود إخماد حرائق الغابات في جنوب تركيا.

وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية عبر "تويتر" إن "ثلاث طائرات روسية من طراز Be-200 تقدم المساعدة للجانب التركي في إطفاء حرائق الغابات. نتمنى أن يتم إخماد حرائق الغابات التي اندلعت في جنوب تركيا في أسرع وقت ممكن وبأقل قدر ممكن من الضرر".

في وقت سابق، ذكرت الدفاع الروسية أن الوزير سيرغي شويغو وبتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أرسل طائرة برمائية من طراز"Be-200" تابعة الطيران البحري، لمساعدة تركيا في إطفاء الحرائق.

وأعلنت السلطات التركية الأربعاء اندلاع حريق غابات شديد في منطقة مانافجات بمقاطعة أنطاليا، أدى إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة 122 آخرين حتى الآن، فيما تم إنقاذ 10 أشخاص كانوا محاصرين في مطعم قرب سد "أويما بنار" جراء الحرائق.

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وذكرت السلطات أنه تمت السيطرة على الحريق فى مانافجات اليوم الخميس، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن بدء إجلاء نزلاء فنادق في منطقة مرماريس جنوب غربي البلاد مع اقتراب النيران من المنتجع.

وأفادت وسائل إعلام بنشوب حرائق غابات جديدة في منطقة بودروم جنوب غربي البلاد وعدد من المناطق الجنوبية الإخرى.

ووعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإجراء تحقيق معمق لتحديد أسباب الكارثة.

المصدر: RT + وكالات

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