3 قتلى بحرائق غابات جنوبي تركيا

أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية اليوم الخميس بمصرع 3 أشخاص جراء حرائق الغابات التي اندلعت أمس قرب مدينة مانافجات بمقاطعة أنطاليا جنوبي البلاد.

وقالت الإدارة في بيان لها: "لقي ثلاثة من مواطنينا مصرعهم نتيجة الحريق في مانافجات، فيما أصيب 122 شخصا، يتلقى 58 منهم مساعدة طبية".



A massive wildfire in Manavgat, Antalya Province, Turkey yesterday, July 28th. Thanks to Grzegorz Iwan for the report. Posted with permission. pic.twitter.com/1Rs2bHkW1A — severe-weather.EU (@severeweatherEU) July 29, 2021

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الزراعة التركي بكر باكدميرلي إن شخصا توفي بينما تقطعت السبل بعشرة آخرين في حرائق الغابات المستعرة لليوم الثاني في جنوب البلاد والتي لا تزال جهود إخمادها مستمرة.

Wildfires closing in on the ocean side town of Manavgat in South-West Turkey pic.twitter.com/AG66m0aGDk — ✨Sk Boz✨ (@skkboz) July 29, 2021

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وذكر الوزير أن السلطات أخلت 18 قرية ومنطقة في أنطاليا و16 قرية في إقليمي أضنة ومرسين المجاورين.

وساهم الطقس الحار والرياح القوية في انتشار الحريق حول مانافجات التي تبعد 75 كيلومترا شرقي منتجع أنطاليا، والقرى القريبة منها.

المصدر: وكالات