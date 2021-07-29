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3 قتلى بحرائق غابات جنوبي تركيا

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3 قتلى بحرائق غابات جنوبي تركيا
Reuters KAAN SOYTURK
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أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية اليوم الخميس بمصرع 3 أشخاص جراء حرائق الغابات التي اندلعت أمس قرب مدينة مانافجات بمقاطعة أنطاليا جنوبي البلاد.

وقالت الإدارة في بيان لها: "لقي ثلاثة من مواطنينا مصرعهم نتيجة الحريق في مانافجات، فيما أصيب 122 شخصا، يتلقى 58 منهم مساعدة طبية".

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الزراعة التركي بكر باكدميرلي إن شخصا توفي بينما تقطعت السبل بعشرة آخرين في حرائق الغابات المستعرة لليوم الثاني في جنوب البلاد والتي لا تزال جهود إخمادها مستمرة.

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وذكر الوزير أن السلطات أخلت 18 قرية ومنطقة في أنطاليا و16 قرية في إقليمي أضنة ومرسين المجاورين.

وساهم الطقس الحار والرياح القوية في انتشار الحريق حول مانافجات التي تبعد 75 كيلومترا شرقي منتجع أنطاليا، والقرى القريبة منها.

المصدر: وكالات

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