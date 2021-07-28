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إخلاء منازل ومستشفيات في جنوب تركيا بعد انتشار حرائق الغابات (فيديو)

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إخلاء منازل ومستشفيات في جنوب تركيا بعد انتشار حرائق الغابات (فيديو)
Reuters
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أخلت السلطات منازل في جنوب تركيا بينما استعر حريق غابات وأججته الرياح القوية اليوم الأربعاء في منطقة مشجرة قرب بلدة مانافغات الساحلية على البحر المتوسط.

وطلب من سكان أربعة أحياء في البلدة الابتعاد عن مسار الحريق، فيما حاولت فرق الإطفاء السيطرة عليه، وفقا لما قاله محي الدين بوجيك، عمدة البلدة.

ونقل المرضى في مستشفى مانافغات العام إلى مستشفى آخر كإجراء احترازي، هذا ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع إصابات.

ولم يتضح على الفور سبب الحريق. لكن حرائق الغابات شائعة في مناطق تركيا المطلة على البحر المتوسط وبحر إيجه خلال الصيف الحار، بالرغم من أنه يلقى اللوم في بعضها على إضرام متعمد.

المصدر: AP + RT

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