نواب صرب البوسنة يرفضون تشريعا يعاقب على إنكار الإبادة في سربرنيتسا

رفض نواب صرب البوسنة اليوم الجمعة بأغلبية ساحقة مشروع قانون يعاقب على إنكار الإبادة الجماعية للبوسنيين في سربرنيتسا بيوغوسلافيا السابقة.

ومرر مجلس جمهورية صرب البوسنة الكيان الذي يديره الصرب في البوسنة أيضا تغييرات قانونية أدخلت أحكاما بالسجن تصل إلى 15 عاما لوصف الأراضي الصربية بأنها "نتاج إبادة جماعية" أو لعدم احترام رموزها واستقلالها وأراضيها، وفقا لما ذكره موقع "كليكس" الإخباري.

وهدفت التعديلات إلى تجريم محاولات تقليص نطاق مذبحة عام 1995 في سريبرينيتسا، الإبادة الجماعية الوحيدة في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

وتعكس هذه الخطوة معارضة الصرب لتعديلات القانون البوسني التي فرضها الأسبوع الماضي فالنتين إنزكو المندوب السامي المنتهية ولايته في البوسنة.

وقالت القناة التلفزيونية الرسمية لصرب البوسنة إن تصويت الجمعة جاء بالإجماع وقدم "استجابة وحماية" من حظر إنزكو لإنكار الإبادة الجماعية.

كما اعتبر أنه استعراض للوحدة خلف زعيم صرب البوسنة القومي ميلوراد دوديك، الذي يدعو إلى فصل صرب البوسنة عن البوسنة.

وأعلنت محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أن قتل صرب البوسنة أكثر من 8000 بوسني في سريبرينيتسا خلال الحرب البوسنية كان إبادة جماعية.

لكن المسؤولين من صرب البوسنة والمسؤولين من صربيا المجاورة رفضوا قبول هذا التصنيف.

المصدر: وكالات