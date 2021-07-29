غواتيمالا.. مظاهرات تطالب رئيس البلاد بالتنحي

طالب متظاهرون في غواتيمالا الرئيس أليخاندرو جامماتي والمدعي العام ماريا بوراس بالتنحي، عقب إقالة رئيس مكتب المدعي الخاص لشؤون مكافحة الإفلات من العقاب والمكلف بالتحقيق بقضايا فساد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن "المتظاهرين ينددون في حملتهم بالفساد ويطالبون باستقالة الرئيس والنائب العام، عقب إعلان فصل المدعي الخاص بمكافحة الفساد خوان فرانسيسكو ساندوفال".

من جهتها، أشارت المدعية العامة ماريا كونسويلو بوراس إلى أن "أسباب إقالة ساندوفال تكمن في اتباعه الانتقائية في تحقيقاته وإساءته استخدام السلطة".

وكشفت مجموعة خاصة من المدعين العامين برئاسة ساندوفال منذ عدة سنوات عشرات جرائم الفساد والهياكل الإجرامية المنظمة، مما أدى لتنحي الرئيس السابق للبلاد أوتو بيريز مولينا وحكومته.

وتم تأسيس لجنة مكافحة الفساد وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة وغواتيمالا لمناهضة الإفلات من العقاب في البلاد، واتفاقية التعاون الثنائي بين المدعي العام واللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب.

المصدر: "نوفوستي"