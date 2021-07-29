الولايات المتحدة.. توجيه عريضة اتهام لقائد شرطة نيجيري في قضية "هاشبوبي"

نفى ضابط الشرطة النيجيري الكبير آبا كياري الاتهام الأمريكي له بالضلوع في مخطط محكم للاحتيال على رجل أعمال قطري للحصول على أكثر من مليون دولار.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن المخطط دبرته شخصية اشتهرت على وسائل التواصل الاجتماعي باسم "هاشبوبي".

وذكر مكتب الادعاء الأمريكي في كاليفورنيا أن كياري المقلد بعدد من الأوسمة الرفيعة في بلاده، أحد ستة أشخاص شملتهم عريضة اتهام أمريكية بالتخطيط للاحتيال على رجل أعمال قطري.

ونفى كياري الموجود في نيجيريا وصدرت بحقه مذكرة اعتقال أمريكية في بيان نشره على "فيسبوك" ارتكابه أي مخالفات.

وكانت السلطات في دبي قد سلمت "هاشبوبي" واسمه الحقيقي رايمون عباس للولايات المتحدة في يوليو 2020 بموجب اتهامات جنائية، ولدى "هاشبوبي" عدد ضخم من المتابعين لحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي في نيجيريا التي ينشر من خلالها التفاصيل عن حياته الباذخة.

ويقبع المتهم منذ ذلك الحين رهن الاحتجاز لدى السلطات الأمريكية في لوس أنجلوس، وأعلن مكتب الادعاء هذا الأسبوع أنه اعترف بجرائم متعلقة بالمخطط الذي تسبب إجمالا في خسارة ضحايا احتياله نحو 24 مليون دولار.

وقيل إن كياري حصل على نقود من "هاشبوبي" مقابل ترتيب حبس أحد المتواطئين معه في نيجيريا بعد خلاف بين المتآمرين.

ونفى كياري تسلم أي أموال من هاشبوبي وقدم رواية مغايرة لتعاملاته معه.

وقال متحدث باسم مكتب الادعاء الأمريكي إن مذكرة اعتقال صدرت بحق كياري في الولايات المتحدة، لكنه أحجم عن الإفصاح عما إذا كانت السلطات الأمريكية ستطلب من نيجيريا تسليمه إليها.

المصدر: رويترز