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رئيس وزراء هايتي: الحكومة تخطط لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن

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رئيس وزراء هايتي: الحكومة تخطط لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن
Reuters RICARDO ARDUENGO
رئيس وزراء هايتي أرييل هنري
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أعلن رئيس وزراء هايتي أرييل هنري أن الحكومة تخطط لتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في البلاد بأسرع ما يمكن.

وقال هنري في كلمة له، يوم الأربعاء، إن "مهمة هذه الحكومة تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات بأسرع ما يمكن"، دون أن يكشف عن موعد محدد.

وكانت سلطات هايتي قد أعلنت في أعقاب اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في هجوم مسلحين على مقره يوم 7 يوليو الجاري، أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في سبتمبر المقبل ستجري في موعدها.

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يذكر أن أرييل هنري تولى منصب رئيس الحكومة في 20 يوليو الجاري، وذلك بعد تسوية الخلافات بشأن رئاسة الحكومة، التي كان الغموض يكتنفها بعد اغتيال الرئيس مويز، إذ أنه قرر تعيين هنري رئيسا جديدا للحكومة قبل يوم من اغتياله، ولم ينشر المرسوم الرسمي بهذا الشأن.

وكان رئيس الوزراء السابق كلود جوزيف يؤدي مهام رئيس الحكومة حتى تسوية الخلاف.

المصدر: "رويترز"

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