 
مباشر
عاجل
الإمارات تؤكد "دعمها الكامل" لتونس

غانتس لوزيرة الدفاع الفرنسية: إسرائيل تأخذ الاتهامات ضد NSO على محمل الجد

أخبار العالم

غانتس لوزيرة الدفاع الفرنسية: إسرائيل تأخذ الاتهامات ضد NSO على محمل الجد
Reuters Thaier Al-Sudani + Amir Cohen
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ونظيرته الفرنسية فلورانس بارلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qxig

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس لنظيرته الفرنسية فلورانس بارلي أن بلاده تتعامل بجدية مع مزاعم استخدام برنامج تجسس طورته شركة NSO الإسرائيلية ضد شخصيات عامة عبر العالم.

إقرأ المزيد
وزارة الدفاع الإسرائيلية تبدأ تحقيقا في مكاتب شركة NSO لبرمجيات التجسس
وزارة الدفاع الإسرائيلية تبدأ تحقيقا في مكاتب شركة NSO لبرمجيات التجسس

وجاء في بيان أصدره مكتب غانتس بعد اجتماعه مع وزيرة الدفاع الفرنسية في باريس: "إسرائيل تأخذ المزاعم على محمل الجد.. تمنح إسرائيل تراخيص إلكترونية فقط للدول القومية وتستخدم فقط لتلبية احتياجات التعامل مع الإرهاب والجريمة".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية سابقا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت توضيحات حول برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي طورته شركة NSO. وأشارت القناة الإسرائيلية "12"، يوم الأحد الماضي، إلى أن ماكرون أعرب عن استيائه من التقارير عن استخدام البرنامج ضده، وضد أعضاء في حكومته.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن ممثلين عن عدد من الهيئات حضروا إلى مقر الشركة الإلكترونية للتحقيق في "الادعاءات" حول استخدام برنامجها في التجسس على شخصيات دولية.

المصدر: "رويترز" + "الأناضول"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا