غانتس لوزيرة الدفاع الفرنسية: إسرائيل تأخذ الاتهامات ضد NSO على محمل الجد

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس لنظيرته الفرنسية فلورانس بارلي أن بلاده تتعامل بجدية مع مزاعم استخدام برنامج تجسس طورته شركة NSO الإسرائيلية ضد شخصيات عامة عبر العالم.

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وجاء في بيان أصدره مكتب غانتس بعد اجتماعه مع وزيرة الدفاع الفرنسية في باريس: "إسرائيل تأخذ المزاعم على محمل الجد.. تمنح إسرائيل تراخيص إلكترونية فقط للدول القومية وتستخدم فقط لتلبية احتياجات التعامل مع الإرهاب والجريمة".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية سابقا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت توضيحات حول برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي طورته شركة NSO. وأشارت القناة الإسرائيلية "12"، يوم الأحد الماضي، إلى أن ماكرون أعرب عن استيائه من التقارير عن استخدام البرنامج ضده، وضد أعضاء في حكومته.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن ممثلين عن عدد من الهيئات حضروا إلى مقر الشركة الإلكترونية للتحقيق في "الادعاءات" حول استخدام برنامجها في التجسس على شخصيات دولية.

المصدر: "رويترز" + "الأناضول"