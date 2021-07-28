بعد سنين من القطيعة .. وزراء إسرائيليون يلتقون بوزراء فلسطينيين في القدس

قال موقع "والاه" الإسرائيلي إنه بعد سنوات من "القطيعة"، التقى وزراء إسرائيليون بوزراء فلسطينيين في القدس، مبينا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت كان على علم باللقاءات.

وأفاد الموقع بأن وزير الصحة نيتسان هورويتز ووزيرة حماية البيئة تمار زاندبرغ التقيا مع نظرائهما الفلسطينيين في القدس، بعد سنوات من الانفصال شبه الكامل بين الوزراء من الجانبين.

وكشف "والاه" أن الشخص الذي بادر بالاجتماعات هو وزير التعاون الإقليمي عيساوي فراج، الذي يحاول تشجيع الوزراء الإسرائيليين على إعادة إحياء العلاقات مع نظرائهم الفلسطينيين في القضايا الاقتصادية والمدنية.

وفي السياق، أكد مكتب رئيس الوزراء أن اللقاءات جرت بعلم بينيت وبالتنسيق معه.

وبحسب الموقع هذه الاجتماعات تأتي على خلفية تغيير حدث في الأسابيع الأخيرة في الأجواء بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية منذ تشكيل الحكومة الجديدة. ففي السنوات الـ12 الماضية التي كان فيها بنيامين نتنياهو رئيسا للوزراء تدهورت العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وذكر الموقع أنه في الشهر الماضي، جرت أربع مكالمات هاتفية بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكبار المسؤولين الإسرائيليين من بينهم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ ووزير الدفاع بيني غانتس ووزير الأمن الداخلي عمر بارليف، مشيرا إلى أن "بينيت لم يتحدث بعد مع عباس وليس لديه نية للقيام بذلك في هذه المرحلة. ومع ذلك أوضح بينيت لكل من الإدارة الأمريكية وبعض وزراء الحكومة أنه يدعم تعزيز التعاون الاقتصادي والمدني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية".

المصدر: "والاه"