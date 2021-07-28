وزيرة الدفاع الفرنسية تناقش قضية "بيغاسوس" مع نظيرها الإسرائيلي

أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن وزيرة الدفاع، فلورانس بارلي، ستناقش مع نظيرها الإسرائيلي قضية التنصت على هواتف الزعماء بواسطة برنامج"بيغاسوس" الإسرائيلي.

وقال متحدث باسم الحكومة إن بارلي ستسأل وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، عما إذا كانت حكومته على علم بأنشطة شركة NSO الإسرائيلية المصنعة لبرنامج "بيغاسوس" التجسسي.

هذا ومن المقرر أن يزور غانتس باريس اليوم الأربعاء، للاجتماع مع بارلي، وإجراء حوار أمني استراتيجي، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا مؤخرا إلى عقد جلسة "استثنائية" لمجلس الدفاع الفرنسي، وذلك لمناقشة برنامج التجسس "بيغاسوس"، بعد نشر تقارير عن استخدامه في فرنسا للتنصت على مكالمات كبار المسؤولين.

وكان مسؤول كبير في شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية NSO المصنعة لبرنامج "بيغاسوس" للتجسس، قد أعلن الأسبوع الماضي أن ماكرون لم يُستهدف بالبرنامج.

ويأتي ذلك بعد أن كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن سلطات المغرب استخدمت نظام "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس على مكالمات الرئيس الفرنسي ماكرون.

المصدر: "رويترز" + RT