الولايات المتحدة قلقة من تقدم حركة "طالبان" في أفغانستان

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مجددا، اليوم الأربعاء، عن قلق الولايات المتحدة من تقدم حركة "طالبان" في أفغانستان.

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وقال بلينكن أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهندي، سوبرامانيان جايشانكار، عقد في نيودلهي في أعقاب محادثاتهما، إن العنف الذي تمارسه "طالبان" ضد الشعب الأفغاني "مقلق للغاية وليس مؤشرا جيدا لمستقبل البلاد".

وتابع أن "الطريق الوحيد للسلام في أفغانستان هو من خلال المفاوضات، ويجب على جميع الأطراف أن تأخذها على محمل الجد".

كما أكد رئيس الدبلوماسية الأمريكية عزم الولايات المتحدة والهند مواصلة التعاون "من أجل الحفاظ على مكتسبات الشعب الأفغاني ودعم الاستقرار في المنطقة بعد سحب قوات التحالف الدولي من البلاد".

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المصدر: "رويترز" + "نوفوستي"