مركز أبحاث أمني إسرائيلي يخطر السلطات بضرورة الاستعداد لخيار عسكري في مواجهة "التهديد الإيراني"

قدم "معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي" إلى الرئيس يتسحاق هرتسوغ، تقريره السنوي الذي يقيّم الأخطار الأمنية والاستراتيجية المحدقة بإسرائيل.

وأفاد موقع "حدشوت 13" العبري بأن "إيران تصدرت تلك المخاطر، حيث جاء في التقرير أن هناك حاجة ملحة لوقف السباق النووي الإيراني، ووصفه بأنه التهديد الأخطر على أمن إسرائيل واستقرارها".

وأضاف أنه "بحسب التقرير فإن إيران تكتسب شيئا فشيئا المعرفة والخبرة اللازمتين للأسلحة النووية وتتقدم في مسارها باتجاه تخصيب اليورانيوم، إضافة إلى قدراتها التكنولوجية النووية في تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة".

وتابع أن "إيران موجودة اليوم على عتبة اكتمال مشروعها النووي وتتحلى بقدرات تقربها من صناعة قنبلة نووية في غضون بضعة أشهر".

وتطرق التقرير إلى ضرورة الاستعداد إلى "خيار عسكري إسرائيلي في مواجهة التهديد الإيراني".

وأشار إلى "تحذيرات ساقها الجانب الإسرائيلي بخصوص لبنان، على خلفية خشية إسرائيل من أن يقود انهيار لبنان جراء الأزمة السياسية والاقتصادية إلى التصعيد مع حزب الله".

وحذر من "التغلغل الإيراني حيال تقهقر النظام في لبنان لا سيما خطر زيادة دقة الهجومات التي يمكن أن تنفذها إيران في العمق الإسرائيلي".

ولفت التقرير إلى دور "حزب الله" في المنطقة، معتبرا أنه "من موقعه يواصل فرض قبضته على النظام اللبناني بشكل يضعه كتهديد حقيقي وخطير لإسرائيل".

ودعا معدو التقرير إلى "الدفع باتجاه العمل على جبهة دولية وإقليمية للحيلولة دون سقوط لبنان في هاوية سيناريوهات محتملة كالفوضى أو حرب أهلية، أو سيطرة حزب الله على مقاليد الحكم في لبنان".

المصدر: I24