برلسكوني يؤيد فرض قيود على المعارضين للتطعيم ضد كورونا في إيطاليا

أعلن سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ورئيس حزب "فورتسا إيتاليا" تأييده لإلزامية إبراز الشهادة الصحية (غرين باس) الخاصة بكورونا لدخول بعض الأماكن العامة في البلاد.

وقال برلسكوني في مقال نشرته صحيفة "كورييري ديلا سيرا" إنه "من الواضح أنه لا يمكن لأحد أن يفرض إلزامية اللقاح (المضاد لفيروس كورونا)، على الرغم من كل الأدلة التي تنصح به".

وأضاف: "لكن أولئك الذين يرفضون التطعيم لا يمكنهم فرض عواقب اختيارهم على الآخرين ويجب عليهم قبول القيود الناجمة عنه، لحماية صحة أشخاص آخرين".

وأعرب برلسكوني عن "قلقه من انقسام البلاد في جدل عبثي بشأن التطعيم"، معتبرا أنه "من غير المنطقي إطلاقا إعطاء صفة أيديولوجية أو سياسية لقضية علمية بحتة.. أنا لا أتحدث فقط عن الشهادات الصحية الخضراء، فهي أداة لفكرة سليمة نؤيدها تماما".

وأردف: "إنني أتحدث عن حقيقة أنه إذا كانت الغالبية العظمى من الإيطاليين، لحسن الحظ، على دراية بالحاجة إلى اللقاح وأهميته، ليس فقط كوسيلة للحماية الفردية ولكن كأداة لحماية المجتمع وحق الآخرين في ألا يصابوا بالعدوى، هناك أقلية ليست هامشية وصاخبة للغاية تعارض كل هذا".

المصدر: "آكي"