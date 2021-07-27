معهد صحي إيطالي: معظم المتوفين بكورونا لم يحصلوا على اللقاح

أعلن المعهد الوطني للصحة في إيطاليا أن نحو 99 في المئة من الذين توفوا بمرض كوفيد-19 منذ فبراير الماضي لم يتلقوا التطعيم بجرعتيه ضد الفيروس.

وقال المعهد في بيان إنه خلال الفترة من أول فبراير حتى 21 يوليو، حدثت 423 وفاة بكوفيد بين أشخاص تم تطعيمهم بالجرعتين، من إجمالي الوفيات الذي بلغ 35776 وفاة، وهو ما يمثل 1.2 في المئة.

وأضاف أن السجلات الطبية لـ 70 من بين الذين توفوا رغم حصولهم على التطعيم بالكامل، أظهرت أن متوسط ​​عدد الأمراض المزمنة لديهم كان 5 مقارنة بعدد 3.7 في وفيات كوفيد بين الأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح.

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وأظهرت دراسة وردت ضمن تقرير دوري عن وفيات كورونا، نشرها المعهد، أن الأشخاص القلائل الذين تم تطعيمهم بالكامل وتوفوا رغم ذلك بالمرض، كانوا أكبر سنا بكثير من الذين توفوا دون الحصول على التطعيم بالكامل بمتوسط عمر 88.6 مقابل 80.

إضافة إلى أنهم كانوا يعانون قدرا أكبر من المشاكل الصحية الكامنة قبل الإصابة بالفيروس.

وشهدت إيطاليا زيادة في عدد الراغبين بالحصول على اللقاح، خاصة بعدما أعلنت الحكومة أن الحصول على اللقاح سيصبح شرطا إلزاميا لممارسة عدد من الأنشطة ومنها تناول الطعام في الأماكن المغلقة، ودخول أماكن مثل الصالات الرياضية وحمامات السباحة والمتاحف ودور السينما.

المصدر: "رويترز"