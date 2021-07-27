اقتحام الكابيتول.. وزارة العدل تسمح للمسؤولين بإدارة ترامب بالإدلاء بشهاداتهم

أبلغت وزارة العدل الأمريكية المسؤولين الذين خدموا في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب أنه يسمح لهم بالإدلاء بشهاداتهم أمام اللجان التي تحقق بالفترة التي سبقت الهجوم على الكابيتول.

وتحقق لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب حاليا في جهود ترامب للضغط على وزارة العدل لإلغاء نتائج انتخابات 2020 والأحداث التي أدت إلى هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول. كما تقود اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ تحقيقها الخاص.

وقالت الوزارة إن المسؤولين مسموح لهم بالإدلاء بشهاداتهم أمام كلا الفريقين.

وبحسب ما ورد تم إبلاغ المسؤولون في مايو أنه سمح لهم بتقديم معلومات تتعلق بخطط الوزارة بشأن التصويت في 6 يناير ورد الفعل عليه للتصديق على نتائج الانتخابات.

وبحسب المعلومات، اتخذت وزارة العدل قرارها بعد مناقشة الأمر مع مكتب مستشار البيت الأبيض، الذي قال إنه لن يكون من المناسب إعلان امتياز تنفيذي على الاتصالات مع ترامب بسبب الموضوعات التي تتطلع اللجان إلى التحقيق فيها.

المصدر: The Hill