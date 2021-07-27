إستونيا تحتج على انتهاك حدودها المائية من قبل سفينة حربية إيرانية  

استدعت وزارة الخارجية الإستونية، الثلاثاء، القائم بأعمال السفير الإيراني، أحمد حاجي حسيني، وسلمته مذكرة احتجاج على انتهاك سفينة "سهند" الإيرانية الحربية الحدود البحرية لإستونيا.

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وقالت الوزارة، في بيان، إنها سلمت الدبلوماسي الإيراني مذكرة احتجاج على خلفية انتهاك سفينة "سهند" الإيرانية يوم 23 يوليو للحدود البحرية لإستونيا.

وأضافت الوزارة: "يعد هذا الانتهاك من وجهة نظر إستونيا غير مقبول، إنه حادث محزن نأمل في أنه لن يتكرر أبدا".

وسبق أن قالت الشرطة ووحدات خفر السواحل الإستونية يوم 23 يوليو إن المدمرة الإيرانية "سهند" دخلت إلى مياه دولة إستونيا من طرف جزيرة أوسموسار، وغيرت السفينة مسارها بعد أن وجه إليها مركز الحرس البحري أمرا بمغادرة المياه الإستونية.

وكانت المدمرة "سهند" إلى جانب السفينة اللوجستية "مكران" في طريق إلى سان بطرسبورغ للمشاركة في استعراض عسكري واسع بمناسبة الذكرى الـ325 لإنشاء الأسطول الدوري الروسي.

المصدر: وكالات