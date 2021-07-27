اعتقال 4 صحفيين على يد قوات الأمن في أفغانستان

اعتقلت قوات الأمن الأفغانية أربعة صحفيين في ولاية قندهار على حدود باكستان، حسبما أوردت وزارة داخلية أفغانستان اليوم الثلاثاء.

إقرأ المزيد

وأوضحت الوزارة أن موظفي إذاعة "صداي ملت" ("صوت الأمة") تم اعتقالهم بعد زيارتهم منطقة سبين بولداك الحدودية مع باكستان لإعداد تقرير صحفي منها.

ونقلت قناة "آريانا نيوز" التلفزيونية الأفغانية عن المتحدث باسم الوزارة ميرويس ستانكزاي قوله إن الصحفيين اعتقلوا بسبب خوضهم "دعاية لصالح طالبان"، مع تأكيده على تمسك الحكومة الأفغانية بحرية الصحافة.

وذكر المتحدث أن الاتهامات الموجهة إلى الصحفيين موثقة بشكل كامل وأن قوات الأمن ستجري تحقيقا في الحادث وفقا للقانون.

واتهمت الحكومة الأفغانية حركة "طالبان" بقتل مدنيين في سبين بولداك، بينهم أقارب قائد شرطة قندهار عبد الرازق الذي قتل عام 2018، فيما رفضت الحركة هذه الاتهامات ودعت وسائل إعلام لزيارة مكان القتل المفترض.

وقالت "آريانا نيوز" إن السلطات منعت الصحفيين من زيارة المنطقة، لكن ثلاثة منهم وهم مراسلو إذاعة "صوت الأمة" باسم الله وطن دوست، وقدرت الله سلطاني ومحب الله عبيدي، وكذلك مصور يعمل لصالح وكالة "شينخوا" الصينية ولم يتم الكشف عن اسمه، زاروا المنطقة الخاضعة لسيطرة "طالبان".

وأعربت منظمة "العفو الدولية" عن قلقها إزاء اعتقال الصحفيين عند عودتهم من سبين بولداك، داعية إلى الإفراج عنهم. فيما طلبت لجنة سلامة الصحفيين الأفغان من السلطات تزويدها بالمعلومات الكاملة عن عملية الاعتقال، مذكرة بأن "كل توقيف يتم خارج قرار القضاء يعد غير مقبول".





المصدر: "تاس"