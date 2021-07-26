رئيس كولومبيا يدعو الولايات المتحدة لإدراج فنزويلا على قائمة الدول الراعية للإرهاب

دعا الرئيس الكولومبي إيفان دوكي السلطات الأمريكية لإدراج فنزويلا على قائمة "الدول الراعية للإرهاب".

وكتب دوكي على "تويتر"، يوم الاثنين، أن "النظام الديكتاتوري في فنزويلا يؤوي على أراضيه المجرمين مثل إيفان ماركيز ورومانيا، وذلك يكفي لتعلن الولايات المتحدة هذا النظام راعيا للإرهاب".

وتجدر الإشارة إلى أن لوسيانو مارين أرانغو المعروف باسمه المستعار "إيفان ماركيز"، وهنري كاستيليانوس غارزون الملقب بـ "رومانيا" هما اثنان من القياديين المنشقين عن جماعة "فارك" ("القوات المسلحة الثورية الكولومبية") المتمردة، الذين رفضوا اتفاق السلام مع الحكومة وواصلوا نشاطهم المناهض للحكومة.

ويتهم الاثنان في الولايات المتحدة بتجارة المخدرات، وحددت الخارجية الأمريكية مكافأة 5 ملايين دولار مقابل المعلومات التي تؤدي إلى القبض على إيفان ماركيز، و2.5 مليون دولار مقابل رومانيا.

وفي مايو 2020 أدرجت الولايات المتحدة فنزويلا على قائمة الدول التي لا تتعاون مع واشنطن بشكل كاف في محاربة الإرهاب، ما يقضي بحظر تصدير المواد والخدمات ذات الاستخدام العسكري لهذا البلد.

المصدر: RT + "تاس"