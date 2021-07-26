القضاء الإسرائيلي يحكم بالسجن 8 أشهر على إسرائيلية اجتازت الحدود إلى سوريا

قضت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة شمال إسرائيل بالسجن 8 أشهر على الإسرائيلية التي اجتازت الحدود إلى سوريا في يناير الماضي.

وقال محامو المحكوم عليها في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية إن "المحكمة قبلت ادعائاتنا بضرورة مراعاة الظروف الخاصة بالفتاة وقضت بحكم معتدل ومتناسب، نأمل بأن تتمكن طي صفحة هذا الحدث، ومع إطلاق سراحها تتمكن من فتح صفحة جديدة".

وأفادت قناة i24 بأن "الشابة الإسرائيلية التي تبلغ 25 عاما اجتازت الحدود إلى سوريا بعد تسلقها الجدار الفاصل بطول مترين قبل نصف عام، وتم إعادتها بعد أيام في إطار صفقة مع الحكومة السورية، مقابل إعادة اثنين من رعاة الأغنام إلى سوريا".

وأضافت أنه "بعد عودتها، نفت الأجهزة الأمنية أن الشابة كانت على اتصال مع جهات معادية بما يتعلق باجتيازها الحدود، وتم التحقيق معها في سوريا بعد إلقاء القبض عليها".

وتابعت أنه "وفقا لمسؤولين في الأجهزة الأمنية، فإن دافع الشابة لاجتياز الحدود كان المغامرة، بدون هدف محدد".

المصدر: i24