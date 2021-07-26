حليف لترامب يدفع ببراءته في قضية ممارسة ضغوط لصالح الإمارات

دفع الملياردير توماس باراك حليف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ببراءته من تهم ممارسة ضغوط بشكل غير قانوني لصالح دولة الإمارات اليوم الاثنين، ليضع القضية في مسار المحاكمة.

وقبل القاضي سانكيت بولسارا التماس باراك في سبع تهم، بما في ذلك الضغط سرا على إدارة ترامب لصالح لإمارات العربية المتحدة بين عامي 2016 و 2018. كما دفع باراك (74 عاما) بأنه غير مذنب في الكذب على المحققين بشأن تعاملاته مع الإمارات.

وتم تقديم الالتماس لمحكمة اتحادية في حي بروكلين بمدينة نيويورك.

وكانت السلطات الأمريكية ألقت يوم الثلاثاء الماضي القبض على باراك الذي ترأس صندوق تنصيب ترامب، وكان ضيفا دائما في البيت الأبيض واتهمته بالضغط بشكل غير قانوني على إدارة ترامب لمصلحة دولة الإمارات.

وإضافة إلى اتهامه مع اثنين آخرين "بالتصرف والتآمر للعمل كعملاء" لدولة الإمارات العربية المتحدة، يواجه اتهاما بـ "إعاقة العدالة والإدلاء ببيانات كاذبة متعددة إلى وكلاء إنفاذ القانون الفيدرالي".

المصدر: "رويترز" + RT