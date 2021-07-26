تقرير: إسرائيل تحذر واشنطن من اقتراب إيران بأن تصبح "دولة نووية"

قالت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إن إسرائيل حذرت الولايات المتحدة خلال محادثات مغلقة من أن إيران تقترب من أن تصبح دولة نووية، أي دولة لديها "قدرات تنفيذية لتصنيع سلاح نووي".

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وبحسب "كان"، فقد "تم تمرير هذه الرسالة خلال عدة محادثات لمسؤولين إسرائيليين، من بينهم وزير الخارجية، يائير لابيد، ووزير الدفاع، بيني غانتس، مع نظرائهم الأمريكيين".

ونقل التلفزيون الرسمي الإسرائيلي عن مسؤول سياسي قوله: "يجب أن يحدث أمر بخصوص المفاوضات مع ايران..الحد الفاصل هذا لا يمكنه أن يكون الوقت الذي تتقدم به إيران بسرعة نحو وضع تصبح به دولة نووية".

تجدر الإشارة إلى أن رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، كان قد زار الولايات المتحدة نهاية الشهر الماضي، واجتمع هناك مع مستشار الامن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، حيث أشار كوخافي إلى أن "الزيارة حققت أهدافها، وعلى رأسها دراسة الطرق والامكانيات لمنع قدرات عسكرية نووية إيرانية، وتوسيع التعاون العملياتي بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي".

المصدر: "i24news"