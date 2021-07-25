معارضون إيرانيون يزورون إسرائيل والخارجية تنشر صورا لهم

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على حسابها في "تويتر"، صورا لمعارضين إيرانيين، زاروا إسرائيل الأسبوع الماضي، معربة عن شرفها بـ"لقاء هؤلاء الأفراد الشجعان".

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وقالت الخارجية الإسرائيلية تعليقا على الصور: "في الأسبوع الماضي قامت مجموعة من النشطاء الإيرانيين المنفيين بزيارة إسرائيل، حاملين رسالة سلام، وتعبيرا عن الصداقة بين إسرائيل والشعب الإيراني".

وأضافت: "لقد كان شرفا لنا الالتقاء بهؤلاء الأفراد الشجعان".

وكتبت بالإيرانية: "ميثاق الصداقة بين البلدين أقوى من نشر الكراهية للجمهورية الإسلامية".

Last week a group of exiled Iranian activists visited Israel with a message of peace & to express the friendship between Israel & the Iranian people.



It was an honor to meet these brave individuals.



پیمان دوستی بین دو ملت، قوی‌تر از نفرت پراکنی جمهوری اسلامی است. pic.twitter.com/iMA2HJOESk — Israel ישראל (@Israel) July 25, 2021

المصدر: RT