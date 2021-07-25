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معارضون إيرانيون يزورون إسرائيل والخارجية تنشر صورا لهم

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معارضون إيرانيون يزورون إسرائيل والخارجية تنشر صورا لهم
Reuters Ronen Zvulun
العلم الإسرائيلي
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نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على حسابها في "تويتر"، صورا لمعارضين إيرانيين، زاروا إسرائيل الأسبوع الماضي، معربة عن شرفها بـ"لقاء هؤلاء الأفراد الشجعان".

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وقالت الخارجية الإسرائيلية تعليقا على الصور: "في الأسبوع الماضي قامت مجموعة من النشطاء الإيرانيين المنفيين بزيارة إسرائيل، حاملين رسالة سلام، وتعبيرا عن الصداقة بين إسرائيل والشعب الإيراني".

وأضافت: "لقد كان شرفا لنا الالتقاء بهؤلاء الأفراد الشجعان".

وكتبت بالإيرانية: "ميثاق الصداقة بين البلدين أقوى من نشر الكراهية للجمهورية الإسلامية".

المصدر: RT

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