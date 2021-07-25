معارضون إيرانيون يزورون إسرائيل والخارجية تنشر صورا لهم
نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على حسابها في "تويتر"، صورا لمعارضين إيرانيين، زاروا إسرائيل الأسبوع الماضي، معربة عن شرفها بـ"لقاء هؤلاء الأفراد الشجعان".
وقالت الخارجية الإسرائيلية تعليقا على الصور: "في الأسبوع الماضي قامت مجموعة من النشطاء الإيرانيين المنفيين بزيارة إسرائيل، حاملين رسالة سلام، وتعبيرا عن الصداقة بين إسرائيل والشعب الإيراني".
وأضافت: "لقد كان شرفا لنا الالتقاء بهؤلاء الأفراد الشجعان".
وكتبت بالإيرانية: "ميثاق الصداقة بين البلدين أقوى من نشر الكراهية للجمهورية الإسلامية".
Last week a group of exiled Iranian activists visited Israel with a message of peace & to express the friendship between Israel & the Iranian people.— Israel ישראל (@Israel) July 25, 2021
It was an honor to meet these brave individuals.
پیمان دوستی بین دو ملت، قویتر از نفرت پراکنی جمهوری اسلامی است. pic.twitter.com/iMA2HJOESk
المصدر: RT