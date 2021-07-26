88 طنا من المساعدات الإنسانية تصل كوبا من روسيا

وصلت طائرتان من طراز "An-124 Ruslan" تابعتان لطيران النقل العسكري للقوات الجوية الروسية، إلى كوبا، أمس الأحد، محملتان بشحنة من المساعدات الإنسانية.

وهبطت الطائرتان في مطار خوسيه مارتي الدولي في هافانا، مساء الأحد.

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ونقلت الطائرات أكثر من 88 طنا من البضائع الإنسانية، والتي تحتوي على وجه الخصوص على اللحوم والدقيق وزيت عباد الشمس، ومليون جهاز تنفس اصطناعي.

تم إرسال هذه المساعدات إلى كوبا بأمر من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وكان في استقبال الشحنة السفير الروسي لدى هافانا، أندريه جوسكوف، ووزيرة التجارة الداخلية الكوبية، بيتسي دياز فيلاسكيز.

Два самолета Ан-124 "Руслан" Военно-транспортной авиации ВКС России прибыли на Кубу с грузом гуманитарной помощи, сообщает корреспондент:https://t.co/UfTUPz2H4Upic.twitter.com/973h7tkXv4 — ТАСС (@tass_agency) July 26, 2021

وقال السفير للصحفيين: "هذا دليل على التضامن مع الشعب والحكومة الكوبية التي تمر بحالة صعبة بسبب الحصار التجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة، وعواقب جائحة فيروس كورونا. كما أننا على اتصال وثيق مع الجانب الكوبي فيما يتعلق بمسألة الاحتياجات من العقاقير الطبية".

بدورها شكرت وزيرة التجارة الداخلية الكوبية روسيا على إيصال المساعدات الإنسانية في "فترة صعبة للبلاد" قائلة: "لقد تلقى شعبنا هذه الخطوة بفرح وامتنان كبيرين، لأن العائلات الكوبية بحاجة إلى مثل هذه المساعدة لمواصلة مكافحة الوباء الذي أصاب جميع مقاطعات البلاد".

وهذه ليست أول دفعة مساعدات لكوبا من روسيا، ففي أبريل الماضي، زودت موسكو هافانا، في إطار برنامج الغذاء العالمي تحت رعاية الأمم المتحدة ، بـ 253 طنا من زيت عباد الشمس و 430 طنا من دقيق القمح بقيمة حوالي 1 مليون دولار.

المصدر: تاس