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في ثالث أيام دورة الألعاب الأولمبية.. طوكيو تسجل 1763 إصابة جديدة بكوفيد-19

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في ثالث أيام دورة الألعاب الأولمبية.. طوكيو تسجل 1763 إصابة جديدة بكوفيد-19
Reuters
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سجلت العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأحد، 1763 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في ثالث أيام دورة الألعاب الأولمبية التي كان من المقرر إقامتها العام الماضي وتأجلت بسبب جائحة كورونا.

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وشهدت حالات الإصابة بالفيروس في اليابان ارتفاعا في الأسابيع الأخيرة لتصل إلى 1979 يوم الخميس، في أعلى حصيلة منذ يناير.

وكان رئيس الوزراء، يوشيهيدي سوغا، تعهد قبل أشهر بإنهاء تطعيم ما يقرب من 36 مليون شخص من كبار السن في البلاد بحلول نهاية شهر يوليو. ومع ذلك وجد مسح حكومي شمل 1741 بلدية صدر في مايو الماضي أن حوالي 15٪ لن يكونوا قادرين على الوفاء بالموعد النهائي.

المصدر: "رويترز"

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