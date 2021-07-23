طوكيو تسجل 1359 إصابة بفيروس كورونا

سجلت طوكيو، اليوم الجمعة، 1359 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد كجزء من موجة العدوى في العاصمة اليابانية، وتزامن ذلك مع انطلاق الألعاب الأولمبية الدولية هناك.

وأبلغت طوكيو يوم أمس الخميس عن 1979 حالة إصابة وهو أعلى مستوى يسجل منذ يناير الماضي.

وكان رئيس الوزراء، يوشيهيدي سوغا، تعهد قبل أشهر بإنهاء تطعيم ما يقرب من 36 مليون نسمة من كبار السن في البلاد بحلول نهاية شهر يوليو. ومع ذلك، وجد مسح حكومي شمل 1741 بلدية صدر في مايو الماضي أن حوالي 15٪ لن يكونوا قادرين على الوفاء بالموعد النهائي.

المصدر: "رويترز" + RT