فيتنام تغلق العاصمة هانوي لمدة 15 يوما لارتفاع حالات الإصابة بكورونا

أعلنت فيتنام إغلاقا لمدة 15 يوما في العاصمة هانوي، اعتبارا من اليوم السبت، وذلك لانتشار فيروس كورونا بمنطقة دلتا ميكونغ الجنوبية.

وأمرُ الإغلاق، الذي صدر في وقت متأخر من ليل الجمعة، يحظر التجمع لأكثر من شخصين في الأماكن العامة. ويُسمح فقط للمكاتب الحكومية والمستشفيات والمتاجر والأعمال الأساسية بالبقاء مفتوحة.

وقبل ذلك علقت المدينة جميع الأنشطة خارج المنازل وأمرت بإغلاق المتاجر غير الأساسية، بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأمس الجمعة، سجلت هانوي 70 إصابة مؤكدة، وهي أعلى نسبة في المدينة، وتشكل جزء من 7295 حالة إصابة سجلت في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، منها ما يقرب من 5000 في أكبر مدينة بفيتنام، مدينة هوشي منه الجنوبية، والتي مددت أيضًا إغلاقها حتى الأول من أغسطس.

وفي أحدث موجة من كوفيد-19 منذ أبريل، سجلت فيتنام أكثر من 83000 إصابة و335 حالة وفاة.

ومن المقرر أن يبدأ الثلاثاء اجتماع الجمعية الوطنية في هانوي بحضور 499 مندوبا، لكن تم اختصار مدة عقده إلى 12 من السبعة عشر يوما الأصلية لانعقاده.

وتم تطعيم المندوبين، واختبارهم بانتظام للكشف عن فيروس كورونا.

المصدر: أسوشيتيد بريس