البنتاغون ينفي إصداره الإذن لاستخدام الحكومة الأمريكية طائرات مسيرة صينية

نفت وزارة الدفاع الأمريكية صحة تقارير إعلامية تحدثت عن موافقة البنتاغون على استخدام طائرات مسيرة من صناعة شركة "Da Jiang Innovations" الصينية الكبرى.

وقال البنتاغون، في بيان أصدره مساء الجمعة: "يتمثل موقف وزارة الدفاع في أن أنظمة إنتاج Da Jiang Innovations تشكل تهديدا محتملا للأمن القومي".

وتابع: "جاء في تقرير صدر مؤخرا أن بعد طرازات أنظمة شركة DJI صنفت كمسموحة للشراء والاستخدام من قبل الوزارات والهيئات الحكومية الأمريكية. هذا التقرير كان غير صحيح وغير منسق ونجري في الوقت الراهن تحقيقا في سبب نشره دون إجازة".

وسبق أن نقلت صحيفة "هيل" الأمريكية عن تقرير مقتضب قالت إنه أعد في البنتاغون أن الخبراء الأمريكيين لم يسجلوا أي شفرات أو ميزات مخربة في طرازين للطائرات المسيرة من صناعة الشركة الصينية المذكورة، مشيرة إلى أنه تم إصدار توصية باستخدامها من قبل الأجهزة الحكومية.

المصدر: وكالات