رئاسة مجموعة الـ20: الوزراء أخفقوا في التوصل لاتفاق بشأن تغير المناخ

قال روبرتو سينجولاني وزير التحول البيئي الإيطالي إن وزراء الطاقة والبيئة لدول مجموعة الـ20 اخفقوا في التوصل لاتفاق بشأن صياغة التزام رئيسي لمكافحة التغير المناخي في بيانهم الختامي.

وأضاف للصحفيين أن الوزراء المجتمعين في جنوب إيطاليا أخفقوا في حل نقطتين خلافيتين ويجب رفعهما لقادة دولهم لاتخاذ قرار.

وأشار إلى أن المفاوضات مع الصين وروسيا والهند أثبتت أنها "صعبة للغاية"، مضيفا أن "إحدى نقطتي الخلاف كانت صياغة الفقرة المتعلقة بحد ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى ما بين 1.5 ودرجتين وهو ما تحدد في اتفاقية باريس للمناخ".

المصدر: "رويترز"