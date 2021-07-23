"فايكنغ الكابيتول" يسعى لاتفاق قضائي بعد تشخيص إصابته بأمراض عقلية

قال محام إن موكله المتهم بالمشاركة في أعمال شغب بمبنى الكابيتول الأمريكي يتفاوض على اتفاق محتمل مع الادعاء، بعد أن اكتشف الأطباء النفسيون في السجن أنه مصاب بعدد من الأمراض العقلية.

وقال محامي الدفاع ألبرت واتكينز في مقابلة إن المسؤولين في مكتب السجون الاتحادي شخصوا إصابة موكله، جاكوب تشانسلي، المعروف باسم جاك آنجلي (32 عاما) بالفصام والاكتئاب ثنائي القطب والقلق المفرط.

وأضاف واتكينز أن ما خلص إليه مكتب السجون الاتحادي، ولم يعلن عنه بعد، يشير إلى أن حالة المتهم العقلية والنفسية في تدهور نتيجة ضغوط اعتقاله في حبس انفرادي في سجن ألكساندريا بولاية فرجينيا.

وأشار إلى أن سجلات الصحة العقلية والنفسية لموكله التي تعود لعام 2006 وقت خدمته في البحرية الأمريكية تظهر تشخيصا مشابها لما خلص إليه مكتب السجون.

وهذا المتهم من بين أبرز أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مظهرا، إذ كان من بين من اقتحموا الكابيتول بعد أن زعم ترامب أن خسارته في انتخابات نوفمبر جاءت نتيجة تزوير.

وجاكوب تشانسلي من ولاية أريزونا والتقطت له صور داخل الكابيتول وهو عاري الصدر يرتدي خوذة بقرنين وعلى جسده رسوم كثيرة.

وقال واتكينز إنه يتعين على السلطات تحديد كيف سيتسنى لتشانسلي الحصول على العلاج الذي يحتاجه حتى يتمكن من" المشاركة بشكل فاعل في الدفاع عن نفسه".

المصدر: "رويترز"