زيلينسكي يقيل رئيس الاستخبارات الخارجية ويعين ليتفينينكو مكانه

أقال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية، فاليري كوندراتيوك، وعين مكانه ألكسندر ليتفينينكو.

ونشر الموقع الإلكتروني للرئاسة الأوكرانية مرسوما جاء فيه: "تم تعيين ليتفينينكو ألكسندر فاليريفيتش رئيسا لجهاز الاستخبارات الخارجية لأوكرانيا".

كما اصدرت الرئاسة الأكرانية مرسوما آخر أعلنت فيه عن إقالة فاليري كوندراتيوك من منصب رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية.

ولد ألكسندر ليتفينينكو في 27 أبريل 1972 في كييف، وهو متخصص في العلوم السياسية، وأستاذ جامعي، وهو كذلك برتبة لواء احتياطي.

المصدر: نوفوستي