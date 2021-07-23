اليابان تطالب شركة "فايز" تزويدها بكميات إضافية من لقاح كورنا

طلب رئيس الوزراء الياباني من الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" خلال لقائهما في طوكيو الحصول على جرعات إضافية من لقاحات كورونا، وذلك وسط مخاوف من تزايد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد.

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وذكرت وكالة الأنباء "أسوشيتد برس" أن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، استقبل الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر"، ألبرت بورلا، الموجود في طوكيو لحضور حفل افتتاح الأولمبياد في مكان رفيع المستوى بشكل غير معتاد، للتأكد من أن شركة الأدوية ستقدم لليابان كمية اللقاح المضاد لكوفيد-19، كما وعدت في خريف هذا العام".

وقال مسؤولون حكوميون إن سوغا شكر بورلا أيضا على التبرع بعشرات الآلاف من جرعات لقاح "فايزر" للرياضيين الأولمبيين والمشاركين، لضمان صحتهم خلال الألعاب الأولمبية الصيفية بطوكيو التي تأجلت بسبب الوباء.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" نقلا عن مسؤولين لم تحدد هويتهم أن سوغا طلب من بورلا تسريع توفير 20 مليون جرعة كانت مقررة في أكتوبر تقريبا.

وكانت اليابان وقعت مع شركة "فايزر" اتفاقية لتلقي 100 مليون جرعة لقاح ضد كوفيد-19 بحلول يونيو، و70 مليون إضافية بين يوليو وسبتمبر.

وتم تطعيم حوالي 23 ٪ من سكان اليابان، البالغ عددهم أكثر من 120 مليونا، بشكل كامل، وهو رقم ارتفع منذ مايو، ولكنه لا يزال أقل بكثير مما كانت الحكومة اليابانية تأمل به قبل افتتاح الأولمبياد.

المصدر: "أسوشيتد برس"