أولمبياد طوكيو.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في القرية الأولمبية

أعلن منظمو أولمبياد طوكيو، اليوم الثلاثاء، إصابة 9 أشخاص بفيروس كورونا، بينهم رياضي أجنبي واحد في القرية الأولمبية، وذلك قبل ثلاثة أيام فقط من انطلاق الألعاب.

ولم يكشف المنظمون هوية الرياضي الأجنبي الذي تأكدت إصابته بكورونا في القرية الأولمبية، لكنهم أكدوا أنه تم وضعه في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

إقرأ المزيد

وكان منظمو أولمبياد طوكيو، أعلنوا أمس الاثنين، عن حالة إيجابية بفيروس كورونا في القرية الأولمبية، تعود إلى لاعب منتخب كرة الطائرة الشاطئية التشيكي أوندري بيروشيتش.

وانضم بيروشيتش إلى لاعبين اثنين ومحلل فيديو في منتخب جنوب إفريقيا للرجال في كرة القدم، الذين تبينت إصابتهم الأحد بالفيروس في القرية الأولمبية أيضا.

وبلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في صفوف القائمين والمشاركين في أولمبياد طوكيو 71 شخصا بينهم 31 أجنبيا.

المصدر: تاس