استطلاع: ثلثا اليابانيين يشككون في إقامة أولمبياد طوكيو بشكل آمن

أظهر استطلاع نشرته صحيفة "أساهي" المحلية قبل أيام من انطلاق أولمبياد طوكيو، أن ثلثي الشعب الياباني لا يعتقد أنه يمكن للبلاد استضافة ألعاب آمنة وسط جائحة فيروس كورونا.

وعبر 68 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع عن شكوكهم في إمكانية نجاح المنظمين في احتواء انتشار عدوى فيروس كورونا، بينما قال 55 بالمئة إنهم يعارضون إقامة الألعاب.

وأيد ثلاثة أرباع المشاركين في استطلاع عبر الهاتف والبالغ عددهم 1444 شخصا، قرار إقامة الألعاب دون أي حضور للمشجعين.

ومع زيادة الإصابات بـ"كوفيد-19"، اضطرت الحكومة اليابانية إلى إعلان حالة الطوارئ وسط مخاوف من أن يتسبب استضافة الألعاب في زيادة عدد الإصابات في ظل حضور الآلاف من الرياضيين والمسؤولين والصحفيين إلى طوكيو.

وأعلن مسؤولو الألعاب أمس الأحد، أول حالة إصابة بفيروس كورونا بين الرياضيين في القرية الأولمبية في طوكيو.

وكان من المفترض أن تقام فعاليات أولمبياد طوكيو في الفترة من 24 يوليو إلى 9 أغسطس 2020، ولكن بسبب الوباء، تم تأجيل المسابقات لمدة عام، وستقام الآن من 23 يوليو إلى 8 أغسطس، وقرر المنظمون إقامة الألعاب بدون مشجعين أجانب، كما لن يسمح للمواطنين اليابانيين بحضور الأحداث في ست محافظات يابانية، بما في ذلك طوكيو.

المصدر: رويترز