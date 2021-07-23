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إسبانيا تقدم 7.5 مليون جرعة من اللقاحات لأمريكا اللاتينية وتدعو كوبا للإصلاحات

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إسبانيا تقدم 7.5 مليون جرعة من اللقاحات لأمريكا اللاتينية وتدعو كوبا للإصلاحات
Reuters ANDREW KELLY
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز
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أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز أن بلاده ستبدأ هذا الأسبوع بتوزيع 7.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على دول أخرى، معظمها في أمريكا اللاتينية.

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وقال سانتشيز في تصريح لقناة "سي إن إن"، إن اللقاحات ستوزع عبر آلية كوفاكس الدولية خلال الفترة حتى نهاية العام الحالي.

وأضاف أن المجتمع الدولي يجب أن يبدي تضامنا في تقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لكوبا.

وأكد أن الحكومة الإسبانية طلبت من الحكومة الكوبية إطلاق الإصلاحات لتطوير وضع الناس.

المصدر: "رويترز"

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