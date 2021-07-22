منظمة الصحة للبلدان الأمريكية: "ارتفاع دراماتيكي" بإصابات كورونا في كوبا

حذرت "منظمة الصحة للبلدان الأمريكية"، أمس الأربعاء، من أن كوبا تشهد "ارتفاعا دراماتيكيا" في إصابات كورونا في العديد من مقاطعاتها، حيث تتفشى سلالة "دلتا" المتحورة الشديدة العدوى.

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وقالت مديرة المنظمة، كاريسا إتيان، في مؤتمر صحفي إن "أعداد الإصابات والوفيات بكوفيد-19 آخذة في الارتفاع في كوبا، حيث تسجل العديد من المقاطعات ارتفاعا دراماتيكيا في الإصابات". وأضافت أن الوضع "دقيق بشكل خاص" في منطقة ماتانزاس السياحية.

من جهته أعلن سيرو أوغارتي، رئيس الحالات الطارئة في منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، أن كوبا التي يقطنها 11 مليون نسمة، سجلت هذا الأسبوع عددا قياسيا من الإصابات منذ ظهور الفيروس في الجزيرة في مارس عام 2020.

وأوضح أن كوبا سجلت هذا الأسبوع "أكثر من 43 ألف إصابة، أي بزيادة بنسبة 21% (مقارنة بالأسبوع السابق)، وبمعدل 6199 إصابة جديدة يوميا"، مشيرا إلى أن المتحورة "دلتا" تتفشى "في مقاطعات عدة".

ورفض أوغارتي الربط بين هذه الزيادة والاحتجاجات الشعبية التي هزت الجزيرة يومي 11 و12 يوليو الجاري، مؤكدا أن "عدد الإصابات في كوبا كان آخذا في الارتفاع قبل الاحتجاجات الأخيرة".

ولم تنضم كوبا إلى برنامج "كوفاكس" ("COVAX") لتوزيع اللقاحات على الدول الفقيرة الذي تدعمه منظمة الصحة العالمية، لكن كوبا طورت لقاحاتها الخاصة بكورونا. وحتى 11 يوليو الجاري تم تطعيم 3.3 مليون شخص في كوبا، أي 30% من سكان البلاد.

المصدر: أ ف ب