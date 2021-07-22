واشنطن تعبر عن خيبة أملها إزاء رفض الصين التحقيق في منشأ فيروس كورونا
Reuters LEAH MILLIS
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أعرب البيت الأبيض عن خيبة أمل الولايات المتحدة إزاء ما وصفه برفض الصين لخطة منظمة الصحة العالمية للمرحلة الثانية من التحقيق في منشأ فيروس كورونا.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، اليوم الخميس، إن "الصين لا تنفذ التزاماتها"، وإن الوقت ليس مناسبا لوضع عوائق أمام التحقيق.
وأشار البيت الأبيض إلى أن دولا أخرى تدعو الصين للمشاركة في المرحلة الثانية من التحقيق.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلنت مرارا في وقت سابق أنه على منظمة الصحة العالمية دراسة النظريات التي تفترض تسرب فيروس كورونا من مختبر في الصين.
المصدر: وكالات