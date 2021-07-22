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تركيا تعلن تحييد 3 عناصر من حزب "العمال الكردستاني" بشرق البلاد

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تركيا تعلن تحييد 3 عناصر من حزب
Reuters
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أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الخميس، تحييد 3 عناصر من حزب "العمال الكردستاني" في إطار عملية "أرن 15" بشرق البلاد.

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وأفاد بيان صادر عن الوزارة أن "العملية جرت بشكل مشترك بين مديرية الأمن وقيادة قوات الدرك في ولاية آغري، ضد الإرهابيين بمنطقة جبل كارتفين".

وأوضح البيان أنه خلال العملية التي شاركت فيها طائرات مسيرة، تم تحييد 3 إرهابيين من "بي كا كا"، بينهم ما يسمى "المسؤول المحلي بولاية أرضروم" في المنظمة.

ولفت إلى أن العملية "منعت تسلل الإرهابيين لمنطقتي شرق الأناضول والبحر الأسود".

وأكد البيان أن العمليات مستمرة لملاحقة فلول الإرهابيين في المنطقة.

المصدر: الأناضول

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