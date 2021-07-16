الاستخبارات التركية: تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني شمال العراق

أفادت وكالة "الأناضول" بأن جهاز الاستخبارات التركية، تمكن من تصفية عنصرين من حزب العمال الكرستاني بغارة جوية داخل العراق في أبريل الماضي، كانا يعدان لتنفيذ تفجيرات ضد تركيا.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية تركية قولها، الجمعة، إن العمليات العسكرية ضد "بي كا كا"، الذي تصنفه أنقرة إرهابيا، قطعت التواصل بين قياديي التنظيم، وعناصره التي تنفذ أنشطته في الميدان، مضيفة أن قيادات التنظيم التي اضطرت للاختباء في المغارات بسبب العمليات التركية، "باتت عاجزة عن إدارة العناصر الإرهابية الميدانية".

وأوضحت المصادر أن جهاز الاستخبارات التركية تعقب اثنين من الإرهابيين وهما "أمره يلدزار" الملقب بـ"دوران غيليداكس"، و"بارش صويدان" الملقب بـ"أندوك أورامار" ورصدت مكان اختبائهما في ريف محافظة دهوك، حيث كانا يجهزان متفجرات لاستخدامها ضد تركيا.

ولفتت المصادر إلى تحييد الإرهابيين في غارة جوية استهدفت المغارة التي كانا يختبئان بها مع المتفجرات التي كانت بحوزتهما، في 4 أبريل الماضي.

المصدر: الأناضول