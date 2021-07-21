البيت الأبيض: بايدن يلتقي زيلينسكي في الـ30 من أغسطس

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في واشنطن بتاريخ الـ30 من أغسطس المقبل، لبحث ملفات السيادة الأوكرانية والطاقة.

وأضاف البيت الأبيض في بيان له، أن بايدن "سيجدد التأكيد على دعم الولايات المتحدة الراسخ لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها في مواجهة الاعتداءات الروسية المتواصلة في دونباس والقرم".

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وتابع أن "الرئيسين سيناقشان جهود مكافحة الفساد".

وكان السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف قال في تصريح لـRT America: "يبدو لي أن بعض الشخصيات السياسية تفضّل استغلال أوكرانيا أداة للضغط على روسيا، وتغيير السياسة الدولية المستقلة لروسيا، وسياساتها الاقتصادية".

وأضاف أن "السلوك الخبيث" هو ما تمارسه واشنطن، وتتهم موسكو به.







المصدر: "رويترز" + RT