كوريا الجنوبية تسجل حصيلة قياسية جديدة بإصابات كورونا اليومية
Reuters KIM HONG-JI
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أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا اليومية، حيث رصدت 1784 إصابة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.
وقال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية إنه تم تسجيل رقم قياسي جديد بعدد الإصابات بالفيروس بلغ 1784، محطما الرقم الذي تم تسجيله الأسبوع الماضي الذي بلغ 1378.
وتكافح كوريا الجنوبية في مواجهة تفشي طفرة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا.
المصدر: "رويترز" + RT