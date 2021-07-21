كوريا الجنوبية تسجل حصيلة قياسية جديدة بإصابات كورونا اليومية

أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا اليومية، حيث رصدت 1784 إصابة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية إنه تم تسجيل رقم قياسي جديد بعدد الإصابات بالفيروس بلغ 1784، محطما الرقم الذي تم تسجيله الأسبوع الماضي الذي بلغ 1378.

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المصدر: "رويترز" + RT