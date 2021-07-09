كوريا الجنوبية ترفع مستوى القيود في سيئول لأعلى درجة بعد رصد عدد قياسي لإصابات كورونا

أعلن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، كيم بو كيوم، الجمعة، عن رفع مستوى القيود العامة لاحتواء فيروس كورونا إلى أعلى درجة في العاصمة سيئول وبعض المناطق المجاورة اعتبارا من الاثنين.

وقال كيم بو كيوم، عقب اجتماع حكومي للرد على جائحة فيروس كورونا، إن السلطات قررت رفع مستوى القيود إلى الرابع، وتشمل الإجراءات الجديدة المنصوص عليها إغلاق المدارس ومنع عقد اجتماعات تشمل أكثر من شخصين بعد 18:00 وحظر أي فعاليات عامة والطلب من الناس البقاء في البيوت أكبر وقت ممكن.

كما سيتم، بموجب هذا القرار، إغلاق النوادي الليلية والبارات إضافة إلى تقييد عدد المقاعد في المقاهي والمطاعم مع منعها من استقبال الزوار بعد الساعة 22:00.

والخميس أعلنت السلطات الصحية عن تسجيلها 1275 إصابة جديدة بفيروس كورونا بكوريا الجنوبية في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.

المصدر: "يونهاب"