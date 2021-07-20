"آبل" ترجئ عودة موظفيها للعمل المكتبي حتى أكتوبر

أفادت مصادر مطلعة بأن شركة "آبل" بصدد تأجيل الموعد النهائي لعودة موظفيها إلى المكاتب لمدة شهر على الأقل حتى أكتوبر المقبل، بسبب ظهور طفرات جديدة من "كوفيد 19" في العديد من الدول.

وذكرت مصادر لوكالة "بلومبيرغ" للأنباء يوم الثلاثاء شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن شركة "آبل" ستخطر موظفيها قبل شهر على الأقل من العودة إلى المكاتب.

وأصبحت الشركة المصنعة لهواتف "آيفون" واحدة من أوائل عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة الذين يؤخرون خطط العودة إلى الوضع الطبيعي مع استمرار انتشار "كوفيد 19" في جميع أنحاء العالم وتفشي الحالات التي يزيد بها مستوى العدوى بشدة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" تيم كوك في يونيو الماضي، إن الموظفين يجب أن يبدأوا في العودة إلى المكاتب أوائل سبتمبر المقبل لمدة 3 أيام على الأقل في الأسبوع.

وأشار كوك في مذكرة داخلية إلى توافر اللقاحات وانخفاض معدلات الإصابة.

المصدر: وكالات