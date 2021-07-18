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الولايات المتحدة ترصد مكافأة ضخمة لمن يساعد على ضبط قيادي في حزب الله (صورة)

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الولايات المتحدة ترصد مكافأة ضخمة لمن يساعد على ضبط قيادي في حزب الله (صورة)
RT
الولايات المتحدة ترصد مكافأة لمن يساعد على ضبط قيادي في حزب الله
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طلبت الولايات المتحدة المساعدة في إلقاء القبض على القيادي في حزب الله اللبناني سلمان رؤوف سلمان، مقابل مكافأة مالية كبيرة قد تصل إلى 7 ملايين دولار أمريكي.

وأفاد برنامج مكافآت وزارة الخارجية الأمريكية بأن سلمان مسؤول عن عمليات قتل فيها إسرائيليون وأمريكيون خارج لبنان.

وجدد برنامج مكافآت وزارة الخارجية الأمريكية للعدالة دعوته للمساعدة على إلقاء القبض على سلمان، وقال إنه "مسؤول عن تخطيط وتنسيق وتنفيذ هجمات إرهابية خارج لبنان، استهدفت إسرائيليين وأمريكيين".

وغرد حساب البرنامج الأمريكي على تويتر: "ساعدنا على العثور عليه، قد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة".

الولايات المتحدة ترصد مكافأة ضخمة لمن يساعد على ضبط قيادي في حزب الله (صورة)

وبرز اسم سلمان بعد تفجيرات الأرجنتين عام 1994 التي استهدفت مركزا للجالية اليهودية في بوينس آيرس وأسفرت عن مقتل 85 شخصا.

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وصنفت وزارة الخزانة الأمريكية سلمان في 19 يوليو 2019 "إرهابيا عالميا" وفقا للأمر التنفيذي 13224، لتقديمه الدعم لأنشطة حزب الله.

ووفقا لموقع الخزانة الأمريكية، فإن "لسلمان تاريخا طويلا من القيادة والتخطيط العملياتي في حزب الله"، واسمه مدرج في النشرة الحمراء للشرطة الدولية (الإنتربول).

وفي أعقاب تفجير بوينس آيرس، أفاد مسؤولون أمنيون أرجنتينيون بأن سلمان كان على اتصال قبل الهجوم بأسعد بركات، المصنف إرهابيا لدى الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات

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