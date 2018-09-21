اعتقال أسعد أحمد بركات في البرازيل لتمويله حزب الله

أعلن وزير داخلية الباراغواي، خوان ارنستو بيلامايور، القبض على أسعد أحمد بركات المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية لتمويله "حزب الله" اللبناني.

إقرأ المزيد

وقالت وزارة الداخلية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة "أعلن الوزير خوان أرنستو بيلامايور القبض على أسعد أحمد بركات في مدينة فوز دو إيغواسو البرازيلية".

مشيرا إلى أن باراغواي هي الدولة التي أصدرت بحقه مذكرة توقيف، في أغسطس الماضي بتهمة تزوير مستندات.

وأكد الوزير على ضرورة مواصلة التعاون مع قوات البرازيل الفديرالية.

يشار إلى أن بركات ينتمي لعائلة لبنانية، ويدير أنشطة إجرامية في "منطقة الحدود الثلاثية" بين كل من الأرجنتين والبرازيل وباراغواي، وقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليه عام 2004 لتمويله "حزب الله"، ثم فرضت عقوبات على أخويه حمزة وحاتم في 2006.

المصدر: سبوتنيك